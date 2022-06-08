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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? | Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğretmen adayının merakla beklediği açıklamayı yaptı ve atamalar hakkında son detayları paylaştı. Atamaların devam edeceğini paylaşan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan atamaların büyük bir bölümünün İstanbul'a yapılacağını belirtti. İşte öğretmen atamalarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 14:30
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? | Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması!

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının ardından, gözler atamaların yapılacağı tarihe çevrildi. Atama bekleyen öğretmen adayları için devam eden sürece dair detaylar haberimizde...

2022 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, ATAMA YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merakla beklenen atamalara dair açıklamalarda bulundu ve hazırlıkların devam ettiğini ifade etti. Öğretmenlerin sayısında artışın devam edeceğinin altını çizen Özer beklenen atamalar için şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz.

2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ÖĞRETMENLERE EK GÖSTERGE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ek göstergeyi de gündemine alarak, yapılan yeni düzenlemelerin ardından ek göstergede son durumu şöyle özetledi:

"60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."

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