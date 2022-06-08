MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN? 2022 MTV ödemesi ne kadar, nereden ödenir? Temmuz ayı MTV ödemeleri için son tarih!

Taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için geri sayım başladı. Trafik şubelerine kayıtlı motorlu taşıtlardan alınan MTV ödemelerinin detayları araştırılmaya devam ederken, araç sahipleri 'MTV 2. ödeme ne zaman, Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih belli oldu mu? MTV 2022 ödemeleri ne kadar, kaç para? soruları arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte MTV ödemelerine dair merak edilenler...

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl iki defa olmak suretiyle, Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemesine göre trafik şubelerine kayıtlı motorlu taşıtlardan alınan bir vergidir. Aracın yaşı, koltuk sayısı ve doğaya salmış olduğu emisyon oranına göre araçtan araca değişiklik gösteren vergi miktarında bu etkenler belirleyici olmaktadır.

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa ödenen MTV'de, taşıt sahiplerinin zamanında yapmadığı her ödeme için ayda yüzde 1,4 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır.

MTV NASIL HESAPLANIR, NEDEN ÖDENİR?

MTV miktarı; aracın yaşına, cinsine, motor hacmine ve koltuk sayısına göre hesaplanmaktadır. Aracın motor hacmi ne kadar yüksek ve ne kadar gençse o kadar fazla ödemesi çıkmaktadır. MTV, araç sahiplerinin ödemesi gereken bir vergidir.

MTV 2022 İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH!

MTV 2022 vergisi her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödenir. İlk olarak Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidi, yıl ortasında Temmuz ayı içerisinde ödenir.

MTV ikinci taksit ödemeleri devam ederken, vatandaşlar Temmuz ayı içerisinde herhangi bir gün ödeme yapılabilir.

MTV 2022 son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.

MTV NASIL ÖDENİR, ÖDEME NEREYE YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan MTV ödemeleri, aracın bağlı olduğu il ve ilçe vergi dairlerine yapılır. Vergi dairelerine ödeme yapamayacak olan vatandaşlar ödemelerini online bankacılık üzerinden de yapabilir. 02:00-22:00 saatleri arasında, anlaşmalı bankalarla tamamlayabilir.

MTV ÖDEMELERİ NE KADAR, HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENİR?

MTV ikinci taksit ödemeleri yaklaşırken ara sahipleri ''Hangi araç için ne kadar MTV ödenir?'' sorusuna odaklandı. İşte araç araç MTV miktarları: