📚LGS TAVAN VE TABAN PUANLARI | Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi puanları ve yüzdelik dilimler

LGS 20222'nin tamamlanmasıyla birlikte lise tercihi yapacak binlerce öğrenci 'LGS taban puanları açıklandı mı? MEB lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzu için araştırmalar devam ederken Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimlerine dair merak edilenler...

MEB LGS TABAN VE TABAN PUANLARI

5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sistemi Sınavı'nın ardından, lise tercih yapmak isteyen binlerce öğrenci liselerin taban ve taban puanlarını araştırmaya başladı. 2022 Taban tavan puanları merak edilenler arasında yer alırken; 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesinin detayları için:

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İSTANBUL'DAKİ LİSELERİN TABAN PUANLARI, EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 493,4

En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 492,39

En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 478,76

En yüksek yüzdelik dilim: 1,17

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 472,34

En yüksek yüzdelik dilim: 1,77

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,86

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,25

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,1

En yüksek yüzdelik dilim: 1,99

En düşük yüzdelik dilim: 1,37

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 469,51

En yüksek yüzdelik dilim: 2,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 467,44

En yüksek yüzdelik dilim: 2,26

En düşük yüzdelik dilim: 1,32

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 467,22

En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 465,87

En yüksek yüzdelik dilim: 2,44

En düşük yüzdelik dilim: 1,5

ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 465,61

En yüksek yüzdelik dilim: 2,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,37

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 464,38

En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 464,14

En yüksek yüzdelik dilim: 2,63

En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 463,5

En yüksek yüzdelik dilim: 2,69

En düşük yüzdelik dilim: 1,14

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 463,26

En yüksek yüzdelik dilim: 2,73

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 461,72

En yüksek yüzdelik dilim: 2,91

En düşük yüzdelik dilim: 0,57

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 461,49

En yüksek yüzdelik dilim: 2,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 461,27

En yüksek yüzdelik dilim: 12,96

En düşük yüzdelik dilim: 1,11

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 460,79

En yüksek yüzdelik dilim: 3,02

En düşük yüzdelik dilim: 1,57

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 458,65

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 1,66

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,61

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,12

En yüksek yüzdelik dilim: 3,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,01

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,85

En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,6

En yüksek yüzdelik dilim: 3,53

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 456

En yüksek yüzdelik dilim: 3,6

En düşük yüzdelik dilim: 1,05

KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 452,94

En yüksek yüzdelik dilim: 4

En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,24

En yüksek yüzdelik dilim: 14,1

En düşük yüzdelik dilim: 0,56

GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,11

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 451,5

En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

En düşük yüzdelik dilim: 1,82

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 451,34

En yüksek yüzdelik dilim: 4,22

En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 448,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

MEB LİSE TABAN TAVAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 447,54

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 447,39

En yüksek yüzdelik dilim: 4,75

En düşük yüzdelik dilim: 1,25

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,26

En yüksek yüzdelik dilim: 4,76

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 446,79

En yüksek yüzdelik dilim: 4,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,83

SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 446,56

En yüksek yüzdelik dilim: 4,85

En düşük yüzdelik dilim: 2,07

PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)