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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve emekli yakını, emekli ikramiyelerinin ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. 'Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ne kadar para ödenecek?' sorularının cevabını gündemde yerini aldı. İşte 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 11:30
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları merak edilenler arasında yerini aldı. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara geçeceği ve ne kadar ödeme yapılacağı araştırılmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi kaç para? Her bayram öncesi, yani yılda iki kez yapılan bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte emekli ikramiyesinin detayları...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde, bayram öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına geçmiş olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, PARA?

Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı.

Buna göre, Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL şeklinde belirlenmiş oldu.

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2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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