BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022 | Babalar Günü Haziran ayının kaçında, hangi gün? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir?

Babalar Günü'nde babasına hediye almak ya da babasını farklı bir sürprizle mutlu etmek isteyenler, Babalar Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2022 Babalar Günü ne zaman kutlanır, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü Haziran ayının kaçında? İşte Babalar Günü'ne dair merak edilenler...

2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HAZİRAN'IN KAÇINDA?

Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Yani Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'a denk gelmiş olacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıdır ve Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmektedir... Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüttüğünden; Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemediğinden Haziran ayının 3. Pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenle, Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının 3. Pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.