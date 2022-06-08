Haberler Haberler 12. sınıflarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, devamsızlık hakkı ne kadar? 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalır mı?

12. sınıflarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, devamsızlık hakkı ne kadar? 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalır mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren müjdeyi verdi, devamsızlıktan sınıf tekrarının olmayacağını açıkladı. Lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan kalıp kalmayacağı araştırılmaya başladı. Peki, 12. sınıflara devam zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte e-Okul devamsızlığa dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 14:30
12. sınıflarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, devamsızlık hakkı ne kadar? 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalır mı?

12. sınıflarda devamsızlık hakkı gündemdeydi, Bakan Özer konuya dair açıklamalarda bulundu ve lise son sınıf öğrencileri için devamsızlıktan sınıfta kalmanın kaldırıldığını paylaştı. Peki, devam zorunluluğu kaldırıldı mı, lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalır mı? İşte detaylar...

12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağının müjdesini şu sözlerle verdi:

"Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir Bakanlığımız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz.

Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkân verip eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz hem de diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz, artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."

DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALINIR MI, DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Öğrencilere, 10 gün mazeretsiz ve 20 gün özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı tanınmaktadır. Lisede özürlü ve özürsüz olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. 30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler sınıfta kalmaktadır.

SINIFTA KALMA (SINIF TEKRARI) NEDİR?

Eğitim kurumlarında başarı sınırının altında kalanlar ya da başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler okudukları sınıfta başarısız kabul edilirse bir sene daha aynı sınıfı tekrar etmek zorunda kalır. Bu sınıf tekrarı olarak bilinmektedir.

DİĞER
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası! Hem de en yakınından...
3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak'taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor
Jesus'tan şampiyonluk planı! İki bölgeye öncelik verdi
Çifte transfer bombası! Alex de Souza getiriyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Konut kiralarında yüzde 25'i geçmeyecek zam düzenlemesi yolda!
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halı sahada oynanan maçta ilginç olay! Halı sahada oynanan maçta ilginç olay! 14:01
Sudan - Demokratik Kongo maçı saat kaçta? Sudan - Demokratik Kongo maçı saat kaçta? 13:13
Göztepe'de Bülent Korkmaz sesleri! Göztepe'de Bülent Korkmaz sesleri! 12:56
F.Bahçe ile Efes ikinci randevuda F.Bahçe ile Efes ikinci randevuda 12:40
Gabon - Moritanya maçı saat kaçta? Gabon - Moritanya maçı saat kaçta? 12:35
Hakan Çalhanoğlu'na dev talip! Hakan Çalhanoğlu'na dev talip! 12:22
Daha Eski
Kongo - Gambiya maçı saat kaçta? Kongo - Gambiya maçı saat kaçta? 12:18
Kouassi ve Erce'ye Süper Lig'den flaş talip! Kouassi ve Erce'ye Süper Lig'den flaş talip! 12:07
Oynamak istediği takım belli oldu! Süper Lig'de... Oynamak istediği takım belli oldu! Süper Lig'de... 11:51
Tanzanya - Cezayir maçı saat kaçta? Tanzanya - Cezayir maçı saat kaçta? 11:31
Uganda - Nijer maçı saat kaçta? Uganda - Nijer maçı saat kaçta? 11:17
İrlanda - Ukrayna maçı saat kaçta? İrlanda - Ukrayna maçı saat kaçta? 11:04