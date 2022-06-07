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SUDA DOĞUM NEDİR? | Suda doğumun faydaları nedir, suda doğum nasıl yapılır?

Suda doğum, ülkemizdeki anne adaylarının son zamanlarda oldukça sık tercih ettiği doğum yöntemlerinden biri olmakla birlikte, Avrupa ve Amerika'da 30 yıldır kullanılan yöntemlerden biridir. Suda doğumun faydalarını merak edenler 'Suda doğumun avantajı nedir, suda doğumun riski var mı?' sorularının cevaplarını araştırmaya devam ederken; konuya dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 14:00
SUDA DOĞUM NEDİR? | Suda doğumun faydaları nedir, suda doğum nasıl yapılır?

İlk kez 1800'lü yılların başında Fransa'da uygulanan bir yöntem olan suda doğum, bu tarihten itibaren belli bir süre terk edilse de 1970 yılından sonra tekrar kullanılmaya başlamış ve yapılan araştırmalar neticesinde, 1990'dan itibaren anne adaylarına böyle bir doğum yapma seçeneği sunulmuştur. Suda doğumun faydaları ve nasıl yapıldığı merak edilirken; konunun detayları bebek bekleyen çiftler tarafından araştırılıyor. Peki, normal doğum ve sezeryan doğum yöntemleri dışında tercih edilen suda doğumun faydaları nedir, hangi durumlarda suda doğum riskli olur? İşte detaylar...

SUDA DOĞUM NEDİR, NASIL YAPILIR?

Suda doğum, sıcak su dolu bir fanusun (alanın) içinde yapılan doğum yöntemidir. Suda doğum bir küvet ya da havuzun 37 derece su ile doldurularak hazırlanan yerde yapılması olarak tanımlanabilir. Sıcak su, doğum yapan anne adayını rahatlatır ve kaslarının gevşemesini sağlar. Böylece, suda doğumda normal doğumdan dolayı oluşacak komplikasyonlar engellenmiş olur.

Doğumun açılma dönemi mümkün olduğunca dışarda geçirilmelidir. Suya, doğumun yaklaşan evrelerinde girilmesi önerilir. Suyun ısısı çok iyi takip edilmelidir ve bir uzman ebe ya da doktor rehberliğinde doğum gerçekleştirilmelidir. Bebek doğar doğmaz anneye verilebilir.

SUDA DOĞUM FAYDALARI NEDİR

Günümüzde birçok anne adayının tercih ettiği suda doğumun faydaları şöyle:

  • Su bebeğin anne karnındaki ortama benzer olduğundan bebek için daha rahat bir geçiş sağlar.
  • Doğum sancılarının daha rahat geçmesine yardımcı olur.
  • Anneyi ve bebeği rahatlatır ve doğumu sürecini kolaylaştırır.
  • Su bebek için doğum stresini azalttığından bebeğe güven hissi verir.
  • Doğum sürecini hızlandırır.
  • Su bebeğin çıktığı bölgeyi rahatlatarak bölgenin elastikliğini arttırır. Çoğu doğumda uygulanan eplsiyotomiye (doğum esnasında vajina duvarına kesi yapılarak doğumun kolaylaştırılması) ve dikişlere gerek kalmaz.
  • Su, eplsiyotomi uygulanmayan doğumlarda olası yırtılmalara engel olur.
  • Su annenin sadece fiziksel olarak rahatlamasını değil aynı zamanda ruhsal olarak rahatlamasını sağlayacağından anne, doğum sürecine huzurlu bir şekilde tanık olur.
  • Su annenin ihtiyaç duyduğu mahremiyeti ona sağlar.
  • Doğumun ilerleyen aşamalarında su sayesinde annenin enerji seviyesi yüksek olur.
  • Su annenin vücut ağırlığını azaltacağından doğum sırasında hareketi kolaylaştırır.
  • Doğumun sebep olabileceği stres nedeniyle yükselen kan basıncını azaltır.
  • Su annenin endorfin hormonu salgılamasını sağlar ve endorfin hormonu sayesinde ağrı az hissedilir.

SUDA DOĞUM İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?

Her şeyden önce, ailenin doğum öncesinde profesyonel bir hazırlık eğitimi alması gerekmektedir. Suda doğum, doğal bir doğumdur bu nedenle sakin kalmakta fayda vardır.

  • Suyun içinde anne ile sağlık personeli arasında tam bir iletişim ve güven kurulmalıdır.
  • Anne suda doğum için uygun bir aday olmalıdır. Riskli gebelikler suda doğum için uygun değildir.
  • Aileye destek olacak profesyonel kişilerin doğal doğum konusunda eğitimli ve istekli olmaları gerekir.
  • Hastanenin acil durumlar için yeterli personel ve eğitimi olmalıdır.

SUDA DOĞUM HANGİ DURUMLARDA RİSKLİDİR?

Gerekli ortam sağlandığında suda doğum riski , her doğumda olan risklerle aynı oranda risk taşımaktadır. Ayrıca suyun hem anneyi hem de bebeği sakinleştirmesiyle doğum süreci normalden daha kolay gerçekleşmektedir.

Ülkemizde suda doğum olanakları olan hastanelerin gelişmesiyle suda doğumun günden güne artması beklenmektedir.

Bazı durumlarda suda doğum önerilmez ve riskli olarak değerlendirilir:

  • Bebek ters geliyorsa suda doğum riskli olabilir.
  • Bebek fazla büyük ise suda doğum riskli olabilir.
  • Annede şeker hastalığı varsa suda doğum önerilmez.
  • Anne ikiz yada daha fazla bebeğe doğum yapacaksa suda doğum riskli olabilir.
  • Doğum yapılacak küvet ya da havuzun ısısı ve dezenfektesi iyi ayarlanamazsa suda doğum riskli olabilir.
  • Suya annenin dışkısı bulaşmışsa eğer bu dışkılardaki mikroplar bebeğe bulaşabilir.
  • Suda doğum, doğum kanalının doğum sırasında açık olmasından dolayı enfeksiyon risklerini de beraberinde getirir.
  • Suda doğum, epiduralin sağladığı derecede acısız bir doğum vaad etmez.
  • Annenin kilo fazlası varsa suda doğum riskli olabilir.
  • Erken doğumda suda doğum önerilmez.

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