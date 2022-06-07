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KURBANLIK NASIL SEÇİLİR? | Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? İyi kurban nasıl anlaşılır, kurban kesilirken nelere dikkat edilir?

Kurban Bayramı öncesinde, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş iyi bir kurbanlık seçmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve iyi bir kurbanın nasıl anlaşıldığını araştırmaya başladı. Kurban seçilirken ve kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 10:41 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 11:00
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR? | Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? İyi kurban nasıl anlaşılır, kurban kesilirken nelere dikkat edilir?

Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı ve kurban kesmek isteyenler nasıl kurbanlık seçilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı ve binlerce büyükbaş - küçükbaş hayvanın bulunduğu kurban pazarlarında iyi ve sağlıklı kurbanlığın nasıl anlaşılacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, iyi bir kurban nasıl anlaşılır, kurban keserken nelere dikkat etmek gerekir? Kurban kesiminde bilinmesi gerekenler ve kurbanlık seçerken dikkat edilecek hususlar haber detaylarında...

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?

  • Kurbanlık almadan önce, kurbanın duruşunun canlı olup olmadığına bakılır. Herhangi bir hastalığının olup olmadığını ağız ve burnundan akan salyadan anlaşılabileceği bu durumda besi hayvanın durumunun iyi olup olmadığına dikkat edilmelidir.
  • Kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmamalıdır. Tüyleri parlak, düzgün ve yatık olmalı.
  • Kurban edilecek hayvan geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir, bu hayvanın sağlıklı olduğu anlamına gelir.
  • Gebelik durumu olabileceğinden dişi hayvan seçmemeye özen gösterilmelidir.
  • Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir ve kurbanlığın neyle beslendiği oldukça önemlidir fakat bunu anlamak çok kolay değil, bunun sebebi bazı üreticilerin hayvanlara mısır slajı yedirerek hayvanların işkembesinde şişkinlik yaratıp kurbanlıkların daha ağır çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır.
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  • Kurban edilecek bir koyunun bir yaşını doldurmuş olması gerekirken, sığır ve mandanın ise iki yaşını tam doldurmuş olması gerekmektedir. Bunu da hayvanın dişlerinden anlamak mümkündür.
  • Kurban alırken hayvanın iki gözünün görmesi de oldukça önemlidir. Eğer bir gözü dahi görmüyorsa o hayvandan kurbanlık olamaz.
  • Hayvanların kurban olabilmesi için kulaklarının da yerinde olması gerekir.
  • Kurban edilecek hayvanın kuyruğunun üçte birinin ve boynuzlarının da yerinde olması gerekir.
  • Kurban edilecek hayvanın ayaklarında bir hastalık bulunmamalı, kurbanlık hayvanı kesileceği yere götürürken mutlaka hayvan kendi ayakları üzerinde gitmesi gerekmektedir.
  • Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşmektedir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR, HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK OLMAZ?

Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.

GEBE HAYVANIN KURBAN EDİLMESİ CAİZ MİDİR?

Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi kesinlikle uygun değildir fakat kesilmesi durumunda kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe hayvan kurban edilmeden yavrularsa ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir fakat sahibi etini yemez ve ihtiyaç sahiplerine verir ya da hayvanın sahibi etinden yerse kıymetini sadaka olarak vermekle yükümlü olur.

KURBANLIK KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, NE YAPILMALI?

  • Sorunsuz şekilde kesim yerine getirilen kurbanlıklar, stressiz ve ideal bir dinlendirilir.
  • Kurbanlık hayvan için ideal dinlendirme süresinin şehir içinde nakledilmeyi takiben yaklaşık 12 saat olduğunu bilinmektedir.
  • Kurbanlık dinlendirilirken hayvana su verilmeli ancak yem verilmemelidir. Bunun nedeni işkembe ve bağırsaklardaki mikrop sayısını en aza indirmektir.
  • Hayvan strese sokulmadan ve uygun bir yöntemle yatırılıp tam kontrol altına alındıktan sonra maksimum 30 saniye içinde kesim işlemi yapılmalıdır.
  • Kurban kesen, satan, vekalet yoluyla kestiren üreticiler, kurbanlık olarak kesilen hayvanların kulak numaralarını bayram sonrasında il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine mutlaka bildirmelidir.

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