Haberler Haberler KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? KPSS ÖSYM başvuru ekranı

KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? KPSS ÖSYM başvuru ekranı

KPSS başvusu yapmak isteyenler için son gün 6 Haziran olduğundan, milyonlarca vatandaş arama motorlarında KPSS başvuru ekranını ve ödeme bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. 'KPSS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman?' sorularının cevabı sorgulanmaya devam ederken, 2022 KPSS başvurularına ve sınava dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00
KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? KPSS ÖSYM başvuru ekranı

'KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek, son başvuru tarihi ne zaman?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor ve her yıl binlerce başvurunun yapıldığı KPSS'ye dair detaylar merak ediliyor. İşte 2022 KPSS tarihi, başvuru ücreti, ödeme bilgileri ve detayları...

KPSS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

24 Mayıs Salı günü başlayan KPSS lisans başvuruları 6 Haziran Pazartesi günü son bulacak ve başvuru yapmak isteyen adaylar en geç bu akşam 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayacak.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

2022 KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS 2022 BAŞVURU EKRANI Devamını Oku BUNU DA OKU

KPSS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

2022 KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.
  • KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.


KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli oldu. KPSS başvuruları başladı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

DİĞER
Fındık Kurdu Berna "Bu ne güzellik" dedirtti! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu son hali ile büyüledi!
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortalığı kasıp kavurdu! Bir değişti pir değişti görenler: "Aşk yaradı güzelliğine güzellik kattı"
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı 15:46
Arda Güler'e dünya devi talip oldu! Arda Güler'e dünya devi talip oldu! 15:30
40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 15:22
Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! 15:07
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:02
Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler 15:00
Daha Eski
Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! 14:38
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler 14:20
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:04
Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? 13:57
VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı! VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı! 13:55
Andorra - Moldova maçı saat kaçta? Andorra - Moldova maçı saat kaçta? 13:43