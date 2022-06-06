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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | 6 Haziran Kabine toplantısının gündeminde neler var? Başkan Erdoğan açıklayacak!

6 Haziran Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ne zaman başlayacağı ve toplantının gündem maddeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak 23 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulu'nun, bugün Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde yapacağı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak edilirken; memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeye dair açıklamalar da gündemde yerini aldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, belirlenen formülün detayları neler? İşte Kabine toplantısı ve 6 Haziran kararları detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 12:10
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | 6 Haziran Kabine toplantısının gündeminde neler var? Başkan Erdoğan açıklayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündemini ve akabinde yapılacak açıklamaları araştırmayı sürdürüyor. Ek göstergeyle ilgili son durumu ve belirlenen formüllerin ne olduğunu heyecanla bekleyen milyonlarca vatandaş Kabine Kurulu'nun ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama için geri sayıma devam ediyor. 6 Haziran 2022 Kabine Toplantısı'nın detayları haberimizde...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM Devamını Oku BUNU DA OKU

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, son olarak 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti.

Sıcak gündem olması halinde her hafta da yapılabilen Kabine Toplantısı, 6 Haziran Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

14.00'te başlayacak Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak ve alınan kararları bildirecek.

EK GÖSTERGEDE SON DURUM İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeye dair açıklamalarda bulundu ve bahsi geçen konunun Kabine Toplantısı'ndaki maddelerden biri olduğuna dair sinyali şu sözlerle verdi:

'Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.' dedi.

3600 ek göstergede yaşanan son gelişmeler ve formüller Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından haberimizde yer alacak.

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