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Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurularına dair detaylar, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu bağlamda, Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile birlikte çok sayıda kuruluşa personel alımı yapılacağının duyurulması üzerine başvuru tarihleri ve şartları merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Diyanet personel alımı başvusuna detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 15:43 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan1598 personel alımının detayları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı için hangi kadrolarda alım yapacağı, başvuru şartları ve tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; 2022 Diyanet İşleri personel alımının detayları haberimizde...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 1598 personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı için alım yapılacak kadrolar açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına alınacak personeller şöyle:

  • 1 Diyanet Akademisi başkanı
  • 4 Yayınevi satış müdürü
  • 7 Daire başkanı
  • 15 Diyanet işleri uzmanı
  • 20 Eğitim uzmanı
  • 15 diyanet işleri uzman yardımcısı
  • 30 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
  • 5 şef
  • 4 musahhih
  • 6 grafiker
  • 5 istatistikçi
  • 5 şoför
  • 5 tekniker
  • 10 eğitim görevlisi
  • 2 teknisyen
  • 1 diyetisyen
  • 20 öğretmen
  • 5 hizmetli

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına alınacak personeller şöyle:

  • 5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü
  • 30 dini ihtisas merkezi müdürü
  • 20 Kur'an eğitim merkezi müdürü
  • 5 eğitim merkezi müdürü
  • 80 eğitim uzmanı
  • 60 müdür yardımcısı
  • 80 şef
  • 240 veri hazırlama ve kontrol işletmeni
  • 160 şoför
  • 35 muhasebeci
  • 75 tekniker
  • 40 kütüphaneci
  • 75 teknisyen,
  • 250 eğitim görevlisi
  • 280 öğretmen


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye istinaden, personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuru ve personel alımı şartları henüz açıklanmadı.

Başvuru tarihleri ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar ilan edildikten sonra merak edilenler haberimizde yer alacak.

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