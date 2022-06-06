Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan1598 personel alımının detayları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı için hangi kadrolarda alım yapacağı, başvuru şartları ve tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; 2022 Diyanet İşleri personel alımının detayları haberimizde...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 1598 personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı için alım yapılacak kadrolar açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına alınacak personeller şöyle:

1 Diyanet Akademisi başkanı

4 Yayınevi satış müdürü

7 Daire başkanı

15 Diyanet işleri uzmanı

20 Eğitim uzmanı

15 diyanet işleri uzman yardımcısı

30 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

5 şef

4 musahhih

6 grafiker

5 istatistikçi

5 şoför

5 tekniker

10 eğitim görevlisi

2 teknisyen

1 diyetisyen

20 öğretmen

5 hizmetli

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına alınacak personeller şöyle:

5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü

30 dini ihtisas merkezi müdürü

20 Kur'an eğitim merkezi müdürü

5 eğitim merkezi müdürü

80 eğitim uzmanı

60 müdür yardımcısı

80 şef

240 veri hazırlama ve kontrol işletmeni

160 şoför

35 muhasebeci

75 tekniker

40 kütüphaneci

75 teknisyen,

250 eğitim görevlisi

280 öğretmen



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye istinaden, personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuru ve personel alımı şartları henüz açıklanmadı.

Başvuru tarihleri ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar ilan edildikten sonra merak edilenler haberimizde yer alacak.