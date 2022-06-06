Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 6 Haziran Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 6 Haziran Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 6 Haziran Pazartesi 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 09:59
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 6 Haziran Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 6 Haziran Pazartesi İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 78.01 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 75'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 50.79 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 64.48 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere olarak yerini koruyor.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo geceye damga vurdular! Milli formayla inanılmaz performans...
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sanat dünyası yasa boğuldu! İlker Kurt'un ölüm nedeni ne?
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
F.Bahçeli yıldıza milli maçta hayran kaldılar! 3 kulüp izledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS TAVAN VE TABAN PUANLARI
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güney Kore - Şili maçı saat kaçta? Güney Kore - Şili maçı saat kaçta? 09:41
Fırtına Boateng için teklifini sundu! Bu hafta... Fırtına Boateng için teklifini sundu! Bu hafta... 09:36
Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı! Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı! 09:35
Japonya - Brezilya maçı saat kaçta? Japonya - Brezilya maçı saat kaçta? 09:34
Muriqi'den flaş transfer açıklaması! G.Saray... Muriqi'den flaş transfer açıklaması! G.Saray... 08:20
F.Bahçeli yıldıza milli maçta hayran kaldılar! 3 kulüp izledi F.Bahçeli yıldıza milli maçta hayran kaldılar! 3 kulüp izledi 08:03
Daha Eski
Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor 00:47
O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu 00:46
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım" Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım" 00:46
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! 00:45
U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti 00:45
G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! 00:44