Haberler Haberler AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | AUZEF 2022 final sınav sonucu sorgulama ekranı: AUZEF Sınav Sistemi

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | AUZEF 2022 final sınav sonucu sorgulama ekranı: AUZEF Sınav Sistemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tamamlanmasının ardından, sınava giren binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi ve sonuçları nereden öğreneceğini araştırmaya başladı. AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek isteyen adaylar için geri sayım devam ederken; arama motorunda 'AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF final sınav sonucu ekranı' gibi sorgulamaları sürdüren öğrenciler için merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 17:00
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | AUZEF 2022 final sınav sonucu sorgulama ekranı: AUZEF Sınav Sistemi

AUZEFsınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. 4-5 Haziran 2022'de gerçekleştirilen AUZEF final sınavlarıyla birlikte bir dönem daha geride kalırken; ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek isteyen öğrenciler 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final notları ne zaman belli olacak? AUZEF ders geçme notu kaç?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarına dair detaylar...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı fakat sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklanması öngörülüyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu bulunmaktadır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.

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