Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:06 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:06
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











DİĞER
İspanya Portekiz maçı canlı izle! İspanya Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı muhtemel 11’ler
Son Dakika: Esra Erol bir annenin daha gözyaşlarına sildi! Alkış tufanı koptu! Tüm Türkiye oğlunu kaçıran babayı konuşuyordu...
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi
Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? |
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
Kira artış oranları nasıl hesaplanacak, kira artışında sabit oran nedir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor 20:19
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle 19:56
Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir 19:19
Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! 19:07
Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus... Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus... 19:01
Brezilya Güney Kore'yi farklı geçti! Brezilya Güney Kore'yi farklı geçti! 18:40
Daha Eski
Fenerbahçe Opet'ten iki transfer daha! Fenerbahçe Opet'ten iki transfer daha! 18:33
Fenerbahçe Opet'ten bir transfer daha! Fenerbahçe Opet'ten bir transfer daha! 18:25
Fenerbahçe Opet Meryem Boz'u kadrosuna kattı! Fenerbahçe Opet Meryem Boz'u kadrosuna kattı! 18:23
Epureanu imzayı attı İşte sözleşme detayları Epureanu imzayı attı İşte sözleşme detayları 18:18
Sinan Bolat transferi resmen açıklandı! Sinan Bolat transferi resmen açıklandı! 18:08
Swiatek Fransa Açık'ta finalde Swiatek Fransa Açık'ta finalde 17:51