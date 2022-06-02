Haberler Haberler AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? | AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak? İşte MEB 2022 sınav takvimi!

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? | AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak? İşte MEB 2022 sınav takvimi!

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınav tarihleri, aday öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. MEB AÖL sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; e-Sınav olarak uygulanacak AÖL 3. dönem sınav tarihi ve detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 15:30
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? | AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak? İşte MEB 2022 sınav takvimi!

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri araştırılmaya başladı. MEB 2022 takvimini merak eden binlerce öğrenci, 'AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte AÖL 3. dönem sınavına dair merak edilenler...

2022 AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından gerçekleştirilecek Açık Öğretim Ortaokulu (Açık Öğretim Lisesi), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında yapılacak. Sınavların uygulanacağı gün belli olduktan sonra detaylar haberimizde yer alacak.

AÖL SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır.

Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

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