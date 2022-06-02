AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı, yaz okulu ne zaman başlayacak? | AÖF YAZ OKULU 2022

'AÖF bütünleme sınavı var mı, AÖF Yaz Okulu ne zaman başlayacak, ne zaman kayıtlar başlayacak?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF Yaz Okulu başvuru şartları nedir, kimler AÖF Yaz Okulu'na kayıt yaptırabilir? İşte AÖF 2022 Yaz Okulu'na dair detaylar...

AÖF 2022 BÜTÜNLEME SINAVI YAPILACAK MI?

2012-2013 öğretim yılından bu yana Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı yapılmıyor.

AÖF 2022 YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak ve değerlenmesi tek sınav üzerinden yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU?

Sınavda her ders 20 sorudan oluşacak ve her ders için 30 dakika süre verilecek. 4 yanlış bir doğruyu götürecek.