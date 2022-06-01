Mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Milli sporcuların da katıldığı organizasyonda tütünün en büyük küresel sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük" dedi. Öte yandan Erdoğan ile F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler arasındaki sakatlık diyaloğu etkinliğe damga vurdu. Erdoğan, Arda'ya övgü dolu ifadeler kullandı. İkili arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Erdoğan: Arda 17 yaşında, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Öğrendiğim kadarı ile Milli Takım'a da çağrıldın galiba.

Arda: Sakatlığım var Cumhurbaşkanım.

Erdoğan: Yapma ya, nereden?

Arda: Kalça Cumhurbaşkanım. En yakın zamanda inşallah iyileşeceğim.

Erdoğan: Eyvaah... İnşallah en yakın zamanda temennim sakatlığı atlatır sahalara dönersin.