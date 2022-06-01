Haberler Haberler MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Milli Savunma Üniversitesi 2022 tercihleri ne zaman açıklanacak? PERTEM MSÜ tercih sonucu

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Milli Savunma Üniversitesi 2022 tercihleri ne zaman açıklanacak? PERTEM MSÜ tercih sonucu

MSÜ tercihlerinin açıklanacağı tarih binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı ve 13 Mayıs 2022 itibarıyla son bulan tercih işlemlerinin açıklanacağı gün için geri sayım başladı. Askeri eğitim alma hayali kuran binlerce genç, 'MSÜ 2022 tercih sonuçlarına nereden bakılır, sonuçlar nerede açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman belli olacak?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya devam ederken; PERTEM üzerinden ilan edilecek MSÜ tercih sonuçlarına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 14:00
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Milli Savunma Üniversitesi 2022 tercihleri ne zaman açıklanacak? PERTEM MSÜ tercih sonucu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak için tercih işlemlerini gerçekleştiren binlerce aday, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve PERTEM MSÜ tercih sonuç ekranını sorgulamayı sürdürüyor. İşte 2022 MSÜ tercih sonuçlarına dair merak edilenler...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yerleştirme sonuçları 17 Haziran 2022 Cuma günü açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR, NEREDE AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden ilan edilecek

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK, NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın tümü kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecek ve Harp Okulları'na yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp devam etmeyen adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak kabul edilecek.

"Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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