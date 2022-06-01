HEIMLICH MANEVRASI NEDİR? | Heimlich manevrası nasıl yapılır? İlk yardımda heimlich manevrası kimlere uygulanır?

Heimlich manevrasının yapılışı ve ne işe yaradığı araştırılmaya başladı. İlk yardım müdahalelerinden biri olan hemlich manevrasının arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte heimlich manevrası teknikleri...

HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich Manevrası, kişinin nefes borusuna yemek ya da yabancı cisim kaçması durumunda, kişiyi kurtarmak için uygulanan en temel ilk yardım tekniklerinden biri olarak bilinmektedir.

Bu teknik 1974 yılından günümüze uygulanmaktadır ve ilk olarak ABD'li Doktor Henry Yehudah Heimlich tarafından kullanılmıştır.

HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM HEMLICH MANEVRASININ UYGULANIŞI