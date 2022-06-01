HEIMLICH MANEVRASI NEDİR? | Heimlich manevrası nasıl yapılır? İlk yardımda heimlich manevrası kimlere uygulanır?

Heimlich manevrasının yapılışı ve ne işe yaradığı araştırılmaya başladı. İlk yardım müdahalelerinden biri olan hemlich manevrasının arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte heimlich manevrası teknikleri...
HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?
Heimlich Manevrası, kişinin nefes borusuna yemek ya da yabancı cisim kaçması durumunda, kişiyi kurtarmak için uygulanan en temel ilk yardım tekniklerinden biri olarak bilinmektedir.
Bu teknik 1974 yılından günümüze uygulanmaktadır ve ilk olarak ABD'li Doktor Henry Yehudah Heimlich tarafından kullanılmıştır.
HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM HEMLICH MANEVRASININ UYGULANIŞI
- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olmalıdır.
- Hastanın yanında veya arkasında durulur.
- Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.
- Diğer el ise dirsek ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.
- Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.
- Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.
- Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır ve bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el ile kavranır.
- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır, bu hareket, 5-6 defa yabancı cisim çıkıncaya dek tekrarlanır. Tıkanıklığın açılmaması halinde, tekrar sırta vurulur.
- Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır ve tıbbi yardım istenir.