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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan yine doruğa çıktı... 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 01:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

31 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
31 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022' bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden ve ada konseyine giden Ünlüler'de haftanın dördüncü eleme adayı Batuhan oldu.



Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise Ünlüler takımından Sema oldu.

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