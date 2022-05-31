Haberler Haberler SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan yine doruğa çıktı... 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 23:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

31 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022' bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise Ünlüler takımından Sema oldu. 4. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

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