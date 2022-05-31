Haberler Haberler RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI | Satılık ve kiralık ev ilanlarında fahiş fiyat artışı böyle engellenecek!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI | Satılık ve kiralık ev ilanlarında fahiş fiyat artışı böyle engellenecek!

Kiralık daire ve satılık daire ilanlarında yaşanan fahiş fiyat artışını engellemek için kritik bir karar alındı. Resmi gazeteden yayımlanan açıklamaya göre, internet ortamlarında yer alacak olan ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 11:00
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI | Satılık ve kiralık ev ilanlarında fahiş fiyat artışı böyle engellenecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kanun sosyal medyada ve arama motorlarında gündem oldu. Bu karar ile fahiş fiyat artışı büyük ölçüde engellenecek. Tebliğle, internetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı.

KİRALIK VE SATILIK EVLERDE FAHİŞ FİYATLARA DUR DENECEK!

Yapılan düzenlemeye göre, elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunması zorunlu olacak.

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda bu Tebliğin 5 inci maddesinde açıklanan yöntemle Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

(3) Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.

(4) Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar kendilerine üçüncü fıkra kapsamında bildirimde bulunmayan ilan verenlere ilişkin bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen yöntemle Başkanlığa bildirecektir.

GİB GEREKLİ GÖRÜRSE DAHA DETAYLI BİLGİ İSTEYECEK

GİB, ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek.

CEZA VE YAPTIRIMLARI BÜYÜK OLACAK!

İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.

(2) Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin bu Tebliğ gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmek zorundadır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

(4) Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

(5) Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.

(6) Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den 3 imza birden! Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor...
71 yaşındaki Mustafa Keleş’in başının kesilerek öldürülmüştü... Kan donduran vahşette son dakika
Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı
F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NOROVİRÜS NEDİR? | Norovirüs belirtileri nedir, nasıl tedavi edilir? Norovirüs bulaşıcı mı, nasıl önlenir? Karın ağrısı deyip geçmeyin!
AÖF FİNAL SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:09
Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi 09:50
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 09:47
F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi 09:08
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme 08:24
G.Saray yeni Kerem'ini buldu! G.Saray yeni Kerem'ini buldu! 08:06
Daha Eski
Futbolu kurtardı Futbolu kurtardı 01:47
UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! 23:53
UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! 23:52
Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini açıkladı! Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini açıkladı! 23:34
Potada ilk finalist F.Bahçe Beko! Potada ilk finalist F.Bahçe Beko! 23:34
Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı 23:34