Haberler Haberler MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK? | 2022 Merkür retrosunun tarihleri ve retronun burçlar üzerindeki etkileri....

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK? | 2022 Merkür retrosunun tarihleri ve retronun burçlar üzerindeki etkileri....

11 Mayıs itibarıyla etkilerini göstermeye başlayan Merkür retrosunun ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. 2022 yılında dört kez gerçekleşecek retronun ikincisinin biteceği tarih merak edilirken; 'Merkür retrosu bitince ne olacak, Merkür retrosunun etkileri nedir, Merkür retrosu burçları ve yaşantıyı nasıl etkiler?' sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 12:30
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK? | 2022 Merkür retrosunun tarihleri ve retronun burçlar üzerindeki etkileri....

'Merkür retrosu bitti mi, ne zaman bitecek, etkileri neler? Merkür Retrosu'nda ne olur?' soruları gündemde yerini aldı. Hem burçları hem de enerjileri etkileyen ve yaşantıda etkisi olduğuna inanılan gezegen gerilemesine (Merkür Retrosu) dair merak edilenler ve Merkür Retrosu'nun detayları haberimizde...

MERKÜR RETROSU NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelmektedir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çeşitli belirtiler gösterebilir. Bunlar, çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar.

Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında, kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilmektedir.

Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu dönemde imza atılmaması, yeni bir ilişkiye başlanmaması (ötelenmesi) de astrologlar tarafından önerilmektedir.

2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri ve tarihleri merak ediliyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosu'ndan ikisi geride kalırken; 2022 Merkür Retrosu takvimi şöyle:

  • 15 Ocak Merkür Retrosu
  • 11 Mayıs Merkür Retrosu
  • 10 Eylül Merkür Retrosu
  • 30 Aralık Merkür Retrosu

2022 MERKÜR RETROSUNDA NELER OLABİLİR?

2022 yılında 15 Ocak, 11 Mayıs, 10 Eylül, 30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Merkür Retrosunun etkileri ve burçlar üzerindeki etkisi dört dönem olarak yorumlanıyor. İşte 2022 retroları ve etkileri...

11 MAYIS - 4 HAZİRAN MERKÜR RETROSU

2 Haziran'da sona erecek gezegegen gerilemesiyle birlikte, Merkür Retrosu etkisi 4 Haziran'da sona erecek.

İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşen Merkür Retrosu'na bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.

11 Mayıs - 4 Haziran Merkür Retrosu'ndan özellikle etkilenecek burçlar:

  • Kova
  • Balık
  • Aslan
  • Başak

11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSU

10 Eylül'de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

  • Yengeç
  • Oğlak
  • İkizler
  • Yay

30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU

2022'nin son retrosu 30 Aralık'ta başlayacak ve 19 Ocak 2023 son bulacak. Bu süreçte bunalmış hissedebilir, 2023'e kasvetli bir ruh hali ile başlayabilirsiniz. Bu dönemde ruhsal bunalımlar, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar gündemde olabilir. Yakınlarınızı alttan almanızda ve daha hoşgörülü davranmanızda fayda var.

30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

  • Koç
  • Terazi

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

  • Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
  • Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
  • Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
  • Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
  • Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.

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