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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 31 Mayıs Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 31 Mayıs Salı 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 31 Mayıs Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 31 Mayıs Salı Pazartesi İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 79.71 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı yüzde 75'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 62.13 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 65.71 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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