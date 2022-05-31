AÖF FİNAL SONUÇLARI | 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarih merak edilenler arasında yerini aldı. Sınava giren binlerce öğrenci, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte AÖF sınav sonuçlarına dair detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF final sınavı sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Bu durumda, AÖF sınav sonuçlarının en geç 5 Haziran'da açıklanması öngörülüyor.

AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AÖF 2022 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:

Sosyoloji

Tarih

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyal Hizmet

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler: