Haberler Haberler YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS 2022 ne zaman?

YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS 2022 ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı ve YKS 2022 giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden erişim sağlanacak sınava giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı sorgulanmaya devam ederken; 2022 YKS tarihi ve sınava dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS 2022 ne zaman?

YKS'ye girecek binlerce aday sınava giriş belgesini sorgulamak için geri sayımı sürdürüyor. YKS'ye başvuran aday sayısında yaşanan 24.36 oranında artış gündem olurken; sınava başvuru yapanlar YKS 2022 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. İşte YKS 2022'nin gerçekleştirileceği tarih ve ÖSYM ais YKS giriş belgesi sorgulama ekranı...

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2022 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı, belgelerin Haziran ayında açıklanması, yani sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak...

Adayların, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecekleri belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS, 18-19 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, AYT TYT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak.

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika

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