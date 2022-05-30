Haberler Haberler MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? | TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon oranını ve Haziran kira artış miktarını ne zaman açıklayacak?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? | TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon oranını ve Haziran kira artış miktarını ne zaman açıklayacak?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranına dair detaylar araştırılmaya başladı. Mayıs ayı enflasyon oranı ve Haziran ayı kira zammında yapılacak artış miktarı gündemde yerini alırken; emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammında belirleyici olan Mayıs ayı enflasyon oranı da merak edilen konulardan biri oldu. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? İşte Mayıs ayı enflasyonu ve Haziran kira artışlarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:10
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? | TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon oranını ve Haziran kira artış miktarını ne zaman açıklayacak?

TÜİK Mayıs enflasyon oranı merakla beklenirken, Haziran ayında yapılacak kira zam oranlarındaki artış da araştırılmaya başladı. Peki, TÜİK Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? TÜİK enflasyon kararı hangi gün açıklanacak? İşte Mayıs ayı enflasyon oranı, TÜFE ve Haziran kira zammı artışına dair son dakika gelişmeleri...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Mayıs ayı enflasyon oranını 3 Haziran Cuma günü açıklayacak ve akabinde Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon verilerine dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLARAK BELİRLENMİŞTİ?

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranını 69.97 olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları aylık bazda yüzde 7.25 artış göstererek 69.97'ye çıkmıştı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 7.25 artış göstererek ve 69.97 olarak açıklanmasının ardından, Mayıs ayı kira artış oranı 34.36 olarak belirlenmişti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2022

2022 MAYIS AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %34.46 (Mayıs 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2689,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 378 TL

DİĞER
Dağılan Hepsi grubunun Eren'i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı'nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!
6 yaşındaki Elif Küçüksorgulu'nun girdiği MR sonrası eli ve kolunda yanıklar oluştu! Anneden isyan eden sözler
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…”
Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı!
ÖSYM TUS 2022 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi! Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi! 13:49
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…” Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…” 13:48
Beşiktaş'tan sert açıklama! Beşiktaş'tan sert açıklama! 13:12
Kadın atletizm takımı Fransa'da ikinci oldu Kadın atletizm takımı Fransa'da ikinci oldu 12:57
El Ahli - Vidad (Wydad) maçı saat kaçta? El Ahli - Vidad (Wydad) maçı saat kaçta? 12:44
Golden State Warriors - Boston Celtics maçı saat kaçta? Golden State Warriors - Boston Celtics maçı saat kaçta? 11:52
Daha Eski
TFF başkanlığına adaylığını açıkladı! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı! 11:49
Sözleşmeler sona eriyor! Rıza Çalımbay ve... Sözleşmeler sona eriyor! Rıza Çalımbay ve... 11:47
Joao Felix Magui aldatıldı mı? O iddialara flaş yanıt! Joao Felix Magui aldatıldı mı? O iddialara flaş yanıt! 11:19
Süper Lig'in yeni takımı F.Bahçeli o isme talip oldu! Süper Lig'in yeni takımı F.Bahçeli o isme talip oldu! 11:01
Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var! Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var! 10:52
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu! 10:08