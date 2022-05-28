💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Mayıs 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 28 Mayıs Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '28 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 70 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

28 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9-20-26-35-38-78 Joker: 72 Süperstar: 81

👉Sayısal Loto 28 Mayıs Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA