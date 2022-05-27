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DGS geç başvuru tarihi ne zaman bitecek? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen DGS için geri sayım devam ederken, sınava girmek isteyen binlerce aday 'DGS son başvuru tarihi ne zaman, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. 13-23 Mayıs arasında tamamlanan DGS'nin geç başvuru tarihi ve ücreti ise adaylar tarafından sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte DGS 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:43 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:00
DGS geç başvuru tarihi ne zaman bitecek? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

DGS sınavı için geri sayım sürüyor ve başvuruları kaçıran adaylar, geç başvuru tarihini ve geç başvuru ücretini araştırmaya devam ediyor. Peki Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne zaman, geç başvurular ne zaman bitecek? İşte detaylar...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İlk olarak 13-23 Mayıs tarihlerinde kabul edilen DGS başvurularının sona ermesinin ardından başlayan DGS geç başvuruları da, 31 Mayıs tarihinde sonlanacak.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS 2022 başvuru ücreti 190,00 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

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