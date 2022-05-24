BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR? | 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan'dan 'bakaya' açıklaması!

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bakaya ve yoklama kaçağı kişilerin bedelli askerlikten yararlanabileceğini açıkladı. Bakaya ve yoklama kaçağı olanlar için bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. İşte 2022 bedelli askerlik ücreti...

BAKAYA KALANLAR VE YOKLAMA KAÇAKLARI İÇİN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Erdoğan, bedelli askerliğe dair yaptığı son açıklamada 'Bugün sayıları 550 bini bulan yoklanma kaçağı gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.'' diyerek, bedelli askerlik yapmak isteyenlere müjdeyi verdi.

Başkan Erdoğan, ''Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.'' ifadelerini kullandı.

Bakaya kalanlar ve yoklama kaçakları için belirlenen ücretler henüz açıklanmadı, açıklanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

BAKAYA ASKERLİK NEDİR?

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' denmektedir. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinmektedir.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların yoklama kaçağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir.

BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.

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