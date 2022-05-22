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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Mayıs Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 22 Mayıs Pazar 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 12:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Mayıs Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 22 Mayıs 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 82.75 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 65.61 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 67.29 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere oldu.

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