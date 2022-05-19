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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, Türk gençliğine olan güveninden bahsetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

İstikbalimiz umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı kıymetli gençler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.

19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekün bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz.

"Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz"

Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz.

Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor.

Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.

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