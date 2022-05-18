Sadakatsiz yeni bölümü bu akşam var mı? Sadakatsiz dizisinin 59. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Sadakatsiz 59. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz ne zaman yayınlanacak, Sadakatsiz 59. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar...

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, SADAKATSİZ 59. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Çarşamba günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Sadakatsiz dizisinin 59. yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek.



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