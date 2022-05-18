📺Sadakatsiz 59. BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz son bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 18 Mayıs Çarşamba günü ekranlara geldi. Sadakatsiz 59. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 59. Bölümü...

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SADAKATSİZ 59. BÖLÜM KONUSU

Volkan'ın yaralanması ile Asya, Ali'nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.

Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.

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