📢ÖSYM'den 2022 Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu açıklaması! İşte Sayıştay Eleme Sınavı kılavuz ve başvuru bilgileri...

ÖSYM, Sayıştay Başkanlığı memur alımı için merakla beklenen sınav kılavuzunu ve tarihlerini duyurdu. Buna göre; Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yapılacak. Sınava ilişkin bilgiler de 2022-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer alıyor.

📢ÖSYM'DEN 2022 SAYIŞTAY ELEME SINAVI DUYURUSU

ÖSYM, adayların merakla beklediği Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na dair detayları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme), 02 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular ise 18 – 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 SAYIŞTAY ELEME SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK❓

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

👉2022-Sayıştay Eleme: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri