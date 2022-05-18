Haberler Haberler 📢ÖSYM'den 2022 Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu açıklaması! İşte Sayıştay Eleme Sınavı kılavuz ve başvuru bilgileri...

📢ÖSYM'den 2022 Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu açıklaması! İşte Sayıştay Eleme Sınavı kılavuz ve başvuru bilgileri...

Sayıştay Başkanlığı, memur alımı başvurularını başlattı. ÖSYM de Sayıştay Eleme Sınavı kılavuzunu ve tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yapılacak. Adayların belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekiyor. İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00
📢ÖSYM'den 2022 Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu açıklaması! İşte Sayıştay Eleme Sınavı kılavuz ve başvuru bilgileri...

ÖSYM, Sayıştay Başkanlığı memur alımı için merakla beklenen sınav kılavuzunu ve tarihlerini duyurdu. Buna göre; Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yapılacak. Sınava ilişkin bilgiler de 2022-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer alıyor.

📢ÖSYM'DEN 2022 SAYIŞTAY ELEME SINAVI DUYURUSU

ÖSYM, adayların merakla beklediği Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na dair detayları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme), 02 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular ise 18 – 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 SAYIŞTAY ELEME SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

👉2022-Sayıştay Eleme: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek'in adaylığı sonrası flaş gelişme! Fatih Terim geri mi dönüyor?
Otomobilin TIR'a çarptığı kazada! Bir aile yok oldu: Feci anlar kamerada
Alternatifi bulundu! Menajeriyle ilk temas kuruldu
Beşiktaş'ta transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto sonuçları!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Sadakatsiz yeni bölümü bu akşam var mı?
📺Kuruluş Osman 94. BÖLÜM İZLE
18 Mayıs Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı 13:38
Ahmet Nur Çebi konuşuyor | CANLI Ahmet Nur Çebi konuşuyor | CANLI 13:00
Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman? Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman? 12:47
Beşiktaş'ta transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek... Beşiktaş'ta transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek... 11:58
Ziraat Bankkart'ta başantrenör kararı verildi! Ziraat Bankkart'ta başantrenör kararı verildi! 11:45
Adelaide United-Melbourne City maçı ne zaman? Adelaide United-Melbourne City maçı ne zaman? 10:59
Daha Eski
Frankfurt-Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman? Frankfurt-Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman? 10:42
İskenderun FK - 52 Orduspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İskenderun FK - 52 Orduspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 10:30
Iğdırspor - Aksaray Belediyesi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Iğdırspor - Aksaray Belediyesi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 10:23
Beşiktaş'ta Cyle Larin ile ipler kopuyor! Son teklif... Beşiktaş'ta Cyle Larin ile ipler kopuyor! Son teklif... 09:25
Alternatifi bulundu! Menajeriyle ilk temas kuruldu Alternatifi bulundu! Menajeriyle ilk temas kuruldu 08:45
Çarpıcı sözler! "Jesus'u getirdiler diyelim..." Çarpıcı sözler! "Jesus'u getirdiler diyelim..." 08:06