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WhatsApp'tan önemli yenilik!

WhatsApp, durum güncellemesinde önemli bir yenilik yapmaya hazırlanıyor. Henüz WhatsApp beta test kullanıcılarına sunulmayan özellik, Android, iOS ve masaüstü uygulamasında, durumunuz içerisinde yayınlanan bağlantıların görünümünü iyileştirecek şekilde ayarlanıyor. Artık durumunuz bir bağlantı içerdiğinde, bu bağlantının ön izlemesi de görülecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 17:23
WhatsApp'tan önemli yenilik!

WhatsApp, durum seçeneği ile ilgili oldukça önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, henüz WhatsApp beta test kullanıcılarına sunulmayan özellik, Android, iOS ve masaüstü uygulamasında, durumunuz içerisinde yayınlanan bağlantıların görünümünü iyileştirecek şekilde ayarlanıyor.

Şu anda bağlantılar, bağlantının ne içerdiğine dair herhangi bir bilgi sunmak için herhangi bir önizleme penceresi olmadan, mümkün olduğunca sade bir şekilde, sadece metin olarak görüntüleniyor. Durum güncellemelerinizde yayınlanan bağlantıları, bir küçük resim gösteren zengin bir bağlantı ön izlemesi ve bağlantının sizi nereye götüreceğine ilişkin daha fazla bilgi ile gösterecek olan bu yaklaşan güncelleme ile bu durumun değiştirilmesi planlanıyor.

WABetaInfo, durum güncellemelerinizdeki bağlantıların mevcut görünümü ve güncellemede nasıl görüneceği arasındaki farkı gösteren ikili bir görüntü oluşturdu:

WhatsApp'ın son zamanlarda sunduğu güncellemeler, işlevsellik açısından rakipleri Discord ve Telegram'ın uzun bir süredir sunduğu özellikleri uygulamaya eklemeye odaklanıyor gibi gözüküyor. Örneğin pek çok uygulama, yıllardır mesajlara emoji tepkileri ekleme imkanını sunuyordu. Ancak bu özellik WhatsApp'a henüz geldi.

WhatsApp son birkaç ayda bazı önemli adımlar attı, ancak ne yazık ki yaklaşan durum güncellemeleri hakkında daha fazla şey bilmiyoruz. WABetaInfo'nun haberi, özelliğin geliştirilme aşamasında olduğunu ve beta testçilerinin denemesi için ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi olmadığını açık bir şekilde belirtiyor…

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