Haberler Haberler SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

5 Mayıs Perşembe günü itibariyle sigaraya gelen 2 TL'lik zamla birlikte vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başladı. Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu arama motorlarında yer aldı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte sigara zammının ardından 5 Mayıs sigara fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:02
SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

5 MAYIS SİGARA FİYATLARI | 'Sigaraya zam mı geldi, sigaralara ne kadar zam geldi, sigara kaç para oldu?' soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına yapılan yeni zamla beraber, sigara fiyatları araştırılmaya başladı. İşte Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara markalarının yeni fiyatları!

5 MAYIS SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Bugün itibarıyla sigaraya 2 TL zam geldi. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 42 TL oldu.

5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

👉Marlboro Touch: 28,00 TL

👉Marlboro: 29,00 TL

👉Parliament: 29,50 TL

👉L&M: 25,50 TL

5 Mayıs 2022 Perşembe - Güncel sigara fiyat listesi

👉Muratti: 27,00 TL

👉Muratti BLU: 26,00 TL

👉Lark: 26,00 TL

👉Chesterfield: 25,50 TL

DİĞER
Yargı'nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!
Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç'e düşen gencin zor anları...
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jesus detayı
Babel'den sözleşme açıklaması! "G.Saray..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
19 Mayıs Perşembe üniversiteler ve okullar tatil mi?
19 Mayıs Çarşamba günü bankalar, eczaneler ve kargolar açık mı?l
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kütahyaspor - Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kütahyaspor - Hopaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Kütahyaspor - Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kütahyaspor - Hopaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 10:57
F.Bahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? Lugano açıkladı! F.Bahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? Lugano açıkladı! 10:56
Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman? Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman? 10:41
Menajerler önerdi! Kartal'a gol makinesi Menajerler önerdi! Kartal'a gol makinesi 10:38
Paris FC - Sochaux maçı ne zaman? Paris FC - Sochaux maçı ne zaman? 10:14
Western United - Melbourne Victory maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avustralya A Ligi Western United - Melbourne Victory maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avustralya A Ligi 10:06
Daha Eski
Southampton - Liverpool maçı ne zaman? Southampton - Liverpool maçı ne zaman? 09:56
Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama! "Hatırlamaman normal" Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama! "Hatırlamaman normal" 08:36
Olay yorum! "Terim susuyorsa bu yüzden" Olay yorum! "Terim susuyorsa bu yüzden" 08:09
Şok sözler! "Torrent'in torpili ile oynuyor" Şok sözler! "Torrent'in torpili ile oynuyor" 07:57
Terim'den paylaşım Terim'den paylaşım 06:21
Toroğlu'dan Elmas'a sert eleştiri! "Terim'in arkasına saklandı" Toroğlu'dan Elmas'a sert eleştiri! "Terim'in arkasına saklandı" 01:06