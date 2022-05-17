Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 17 Mayıs Salı günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:02
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 17 Mayıs Salı

İmsak vakti:👉 03:50

Güneşin doğuşu:👉 05.38

Öğle vakti:👉 13.05

İkindi vakti:👉 17:01

Akşam vakti:👉 20.23

Yatsı vakti:👉 22.03


İstanbul namaz vakitleri için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.


Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya Premier Lig'den 4 talip...
Adana'da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü
F.Bahçe'den dev transfer harekatı! İki bomba birden
Olay yorum! "Terim susuyorsa bu yüzden"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
19 Mayıs Perşembe üniversiteler ve okullar tatil mi?
19 Mayıs Çarşamba günü bankalar, eczaneler ve kargolar açık mı?l
Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama! "Hatırlamaman normal" Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama! "Hatırlamaman normal" 08:36
Olay yorum! "Terim susuyorsa bu yüzden" Olay yorum! "Terim susuyorsa bu yüzden" 08:09
Şok sözler! "Torrent'in torpili ile oynuyor" Şok sözler! "Torrent'in torpili ile oynuyor" 07:57
Terim'den paylaşım Terim'den paylaşım 06:21
Toroğlu'dan Elmas'a sert eleştiri! "Terim'in arkasına saklandı" Toroğlu'dan Elmas'a sert eleştiri! "Terim'in arkasına saklandı" 01:06
Toroğlu'dan Elmas'a sert eleştiri! "Terim'in arkasına saklandı" Toroğlu'dan Elmas'a sert eleştiri! "Terim'in arkasına saklandı" 01:05
Daha Eski
Torrent'ten flaş açıklama! Takımdan ayrılacak mı? Torrent'ten flaş açıklama! Takımdan ayrılacak mı? 01:04
Toroğlu'dan flaş sözler! "Emre Akbaba'nın kramponları daha iyi oynar" Toroğlu'dan flaş sözler! "Emre Akbaba'nın kramponları daha iyi oynar" 01:03
F.Bahçe'den dev transfer harekatı! İki bomba birden F.Bahçe'den dev transfer harekatı! İki bomba birden 01:03
Yunus Akgün'den G.Saray mesajı: Seneye kavuşacağız! Yunus Akgün'den G.Saray mesajı: Seneye kavuşacağız! 01:03
Gol sevincini neden yapmadı? Kerem açıkladı Gol sevincini neden yapmadı? Kerem açıkladı 01:03
37. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 37. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 01:02