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Eurovision 2022 finaline Ukrayna damgası!

Eurovision şarkı yarışması büyük bir heyecana sahne oldu. Bu yıl 66.'sı düzenlenen Eurovision'un büyük finali İtalya'da gerçekleşirken, toplam 25 ülke ödülü kazanmak için yarıştı. Eurovision 2022'de kazanan ülke ise Ukrayna olurken, ödül töreninde duygusal anlar yaşandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 09:27
Eurovision 2022 finaline Ukrayna damgası!

Her yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışması bu yıl da aynı heyecanını yaşıyor. Dünyadaki tüm müzik severlerin yakından takip ettiği Eurovision 2022 için bu akşam büyük merak ve sabırsızlık yaşandı. İlk yarı finalin 10 Mayıs Salı günü düzenlendiği, ikinci yarı finalin ise 12 Mayıs Perşembe günü yapıldığı Eurovision 2022'de büyük final sona erdi.

EUROVISION 2022 FİNALİ KAZANAN BELLİ OLDU

Heyecanla takip edilen Eurovision şarkı yarışması sona erdi. Eurovision 2022'yi kazanan ülke Ukrayna 631 puanla oldu. Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puanla İspanya oldu.

Ev sahibi ülke Brividi şarkısıyla sahnede yerini aldı.

12.sırada sahneye Ukrayna çıktı. Ukrayna'ya seyircilerden çok fazla destek vardı.

Azerbaycan'ı Nadir Rüstemli temsil etti. Azerbaycan 15.sırada sahnede yerini aldı.

EUROVISION 2022 PUAN SIRALAMASI

1- Ukrayna 631
2- Birleşik Krallık 466
3- İspanya 459
4-İsveç 438
5-Sırbistan 312
6-İtalya 268
7-Moldova 253
8-Yunanistan 215
9-Portekiz 207
10-Norveç 182
11-Hollanda 171
12- Polonya 151
13- Estonya 141
14-Litvanya 128
15-Avustralya 125
16-Azerbaycan 106
17-İsviçre 78
18-Romanya 65
19-Belçika 64
20-Ermenistan 61
21-Finlandiya 38
22-Çekya 38
23-İzlanda 20
24-Fransa 17
25-Almanya 6

EUROVISION 1. YARI FİNAL SONUÇLARI

İsviçre
Norveç
Ermenistan
Yunanistan
İzlanda
Ukrayna
Litvanya
Moldova
Portekiz
Hollanda

EUROVISION 2. YARI FİNAL SONUÇLARI

Belçika
Çekya
Azerbaycan
Polonya
Finlandiya
Estonya
Avustralya
İsveç
Romanya
Sırbistan

Böylelikle "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ile birlikte tüm finalistler belli oldu.


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