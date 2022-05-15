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Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!

Adana Merkez Otogarı'nda gerçekleştirilen asker uğurlamasında korkutan anlar yaşandı. Gençlerin yaktığı meşale bir motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı. Çevredekilerin, çıkan yangını şalgam suyu dökerek söndürmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:24
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!

Adana Merkez Otogarı'nda 13 Mayıs gecesi asker uğurlamasına katılan bir grup genç, meşale yaktı. Bu sırada yanan meşale park halindeki motosikletin üzerine düştü. Motosiklet, kısa sürede alev aldı. Otobüsler güvenli alana çekildi. Çevredekiler bu sırada otobüsün bagajına yüklenecek 5 litrelik pet şişelerdeki Şalgam sularını alıp, alevlere dökerek yangına müdahale etti. 10 şişe şalgam suyu ile alevler söndürüldü. Otogardaki bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Şalgam sularını yüklemek için getiren görevli Hamza Çelik, otobüslerde yangın söndürme tüpleri olduğunu ancak kimsenin vermek istemediğini söyledi. Çelik, "Motosikleti söndürecek bir şey bulamayan vatandaşlar, bizim şalgamları döküp söndürdü. Motosiklet sahibi de asker yakınıydı" dedi.

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