RİZE - ARTVİN HAVALİMANI NEREDE? Rize - Artvin Havalimanı uçuşları ne zaman başlayacak, başladı mı? Rize - Artvin Havalimanı özellikleri...

Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camiisi'nin yapımında kullandığı 'ön yükleme tekniği' kullanılarak deniz dolgusu yapılan; 19 futbol sahası büyüklüğündeki Rize - Artvin Havalimanı'na dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Yapımı 5 yıl süren Rize - Artvin Havalimanı; Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2.,Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın deniz üzerindeki 5. büyük havalimanı oldu. Peki, Rize Artvin Havalimanı uçuşları başladı mı, nerelere uçuş var? Rize - Artvin Havalimanı'nın kapasitesi ve özellikleri nedir? İşte detaylar...

RİZE - ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK? AÇILDI MI?

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girdi. İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer bugün saat 10.30'da gerçekleşti. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının ismi 'Rize-Artvin' olarak belirlendi. Uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu bilgisi paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün resmi açılışın ardından Rize-Artvin Havalimanı'na ilk Yolcu Uçağı inmiş oldu.

RİZE - ARTVİN HAVALİMANI ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2., dünyanın ise 5.i büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır.

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirilmiştir.

RİZE - ARTVİN HAVALİMANI NEREDE?

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta mesafeye konumlandırılan Rize - Artvin Havalimanı, Pazar ilçesinde yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor.

KULE ÇAY BARDAĞI

Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.