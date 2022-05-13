Haberler Haberler PAEM 2022 başvuru ne zaman? PAEM akademik takvim! 1000 komiser yardımcısı sınavı tarihi ne zaman?

PAEM 2022 başvuru ne zaman? PAEM akademik takvim! 1000 komiser yardımcısı sınavı tarihi ne zaman?

PAEM 1000 komiser yardımcısı alımının sınav süreci adayların erişimine açıldı. PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı. Peki, PAEM başvuru 2022 ne zaman, 1000 komiser yardımcısı sınavı tarihi ne? İşte PAEM akademik takvimi…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 16:59
PAEM 2022 başvuru ne zaman? PAEM akademik takvim! 1000 komiser yardımcısı sınavı tarihi ne zaman?

PAEM akademik takvim açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı 1000 komiser yardımcısı alımının sınav süreci adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

PAEM SINAVI NE ZAMAN?

Akademi tarafından yayımlanan duyuruya göre sınav 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

"Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır." başlığı ile yayımlanan duyuruda sınav takvimi şu şekilde verildi:

Sınava girecek ADAY'ların yazılı sınav internet kayıt işlemlerinin alınması: 16 - 27 Mayıs 2022

Sınav giriş belgelerinin ADAY'ların erişimine açılması: 20 - 24 Haziran 2022

Sınav: 26 Haziran 2022

Adayların sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması: 27-29.06.2022

ADAY'ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine (17.30) kadar Üniversiteye ulaştırılması: 30.06.2022

Sınav sonuçları: 13 Temmuz 2022

Sınav sonuçlarına itiraz: 13- 18 Temmuz 2022

ADAY'ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (17.30) kadar Üniversiteye ulaştırılması.: 19..07.2022

SINAV 11 ŞEHİRDE YAPILACAK

Sınav, 26 Haziran Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde aşağıdaki şehirlerde yapılacak:

Ankara,

Antalya,

Diyarbakır,

Gaziantep,

İstanbul,

İzmir,

Kayseri,

Samsun,

Şırnak,

Trabzon

Van

PAEM ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

DİĞER
Karan Özçivit'in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... "Çok ilgisi var, bizde genetik"
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat: İlacı ben içtim insanı çocuk gibi yapıyordu! Yaptığım çocukça bir şeydi
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı
Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2022
Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman?
13 Mayıs Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
DGS 2022 başvuruları ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi tarihi... 2022 LGS sınav tarihi...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf! Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf! 17:05
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 16:54
Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman? 16:34
Kutlama programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler Kutlama programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler 16:10
Fırtına'da Nwakaeme bilmecesi! Şoke eden yanıt Fırtına'da Nwakaeme bilmecesi! Şoke eden yanıt 15:49
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 15:08
Daha Eski
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı 14:59
Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus... Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus... 14:40
“Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum” “Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum” 14:37
Karacabey tura yakın: 2-0 Karacabey tura yakın: 2-0 00:59
Şampiyon VakıfBank Şampiyon VakıfBank 01:02
Kasapoğlu tebrik etti Kasapoğlu tebrik etti 01:03