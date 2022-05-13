PAEM 2022 başvuru ne zaman? PAEM akademik takvim! 1000 komiser yardımcısı sınavı tarihi ne zaman?

PAEM akademik takvim açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı 1000 komiser yardımcısı alımının sınav süreci adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

PAEM SINAVI NE ZAMAN?

Akademi tarafından yayımlanan duyuruya göre sınav 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

"Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır." başlığı ile yayımlanan duyuruda sınav takvimi şu şekilde verildi:

Sınava girecek ADAY'ların yazılı sınav internet kayıt işlemlerinin alınması: 16 - 27 Mayıs 2022

Sınav giriş belgelerinin ADAY'ların erişimine açılması: 20 - 24 Haziran 2022

Sınav: 26 Haziran 2022

Adayların sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması: 27-29.06.2022

ADAY'ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine (17.30) kadar Üniversiteye ulaştırılması: 30.06.2022

Sınav sonuçları: 13 Temmuz 2022

Sınav sonuçlarına itiraz: 13- 18 Temmuz 2022

ADAY'ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (17.30) kadar Üniversiteye ulaştırılması.: 19..07.2022

SINAV 11 ŞEHİRDE YAPILACAK

Sınav, 26 Haziran Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde aşağıdaki şehirlerde yapılacak:

Ankara,

Antalya,

Diyarbakır,

Gaziantep,

İstanbul,

İzmir,

Kayseri,

Samsun,

Şırnak,

Trabzon

Van

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