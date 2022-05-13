Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 07:50
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











DİĞER
Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap gecikmedi! Aleyna Tilki: Artık sevgim yok!
Turizm ve imalata vergi muafiyeti: 1 milyon işletme nefes aldı
Kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri
Görüşmeler başladı! Jordan Ayew Süper Lig devine
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Xiaomi 12 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro kaç TL? İşte detaylar...
Aday öğretmenlik ve başöğretmenlik nedir? İşte yeni öğretmenlikteki yeni sistem
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! 07:11
Anderson Talisca uçuyor Anderson Talisca uçuyor 06:29
Kasapoğlu tebrik etti Kasapoğlu tebrik etti 01:03
Şampiyon VakıfBank Şampiyon VakıfBank 01:02
Karacabey tura yakın: 2-0 Karacabey tura yakın: 2-0 00:59
Orduspor tek golle: 1-0 Orduspor tek golle: 1-0 00:57
Daha Eski
Ne Tarsus, ne Amed: 0-0 Ne Tarsus, ne Amed: 0-0 00:56
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 00:37
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 00:29
Salih Özcan'dan 3 büyüklere kötü haber! Salih Özcan'dan 3 büyüklere kötü haber! 00:30
Cimbom'dan kaleci bombası! Muslera'nın yerine... Cimbom'dan kaleci bombası! Muslera'nın yerine... 00:32
Fransız medyası açıkladı! Galatasaraylı yetenek Marsilya'da Fransız medyası açıkladı! Galatasaraylı yetenek Marsilya'da 00:32