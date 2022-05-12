Haberler Haberler Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinde açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında ifithar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:11 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:41
Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında ifithar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

HİÇ KİMSE BEDENSEL ENGELİ NEDENİYLE SOSYAL HAYATIN DIŞINA İTİLEMEZ

Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğulştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.

85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Hakkari'den Edirne'ye 81 vilayetimizdeki binlerce engelli gencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır. Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Bu tabloyu biz kökten değiştik. Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik.

SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.

ENGELLİLERİMİZ ADETA DESTAN YAZIYOR

Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'Ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunları'na sadece bir sporcu ile katılmıştır. 20 sene sonra Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcu ile katıldık, toplam 15 madalya ile ülkemize döndük. Engelli sporcu sayısı 2021 itibariyle 45 bin 441'e çıktı. Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum.

DİĞER
SON DAKİKA: Fransa'da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: "Ölülere küfür etmek için..."
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 288 oldu!
Abdullah Avcı açıkladı! Şampiyonluk...
Avcı açıkladı! Nwakaeme kalacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Xiaomi 12 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro kaç TL? İşte detaylar...
Aday öğretmenlik ve başöğretmenlik nedir? İşte yeni öğretmenlikteki yeni sistem
Avcı açıkladı! Nwakaeme kalacak mı?
Hemşireler günü ne zaman? En özel hemşireler günü mesajları | Hemşireler gününe özel WhatsApp Facebook mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor 15:07
Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu! Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu! 14:47
Memphis Grizzlies Golden State Warrios'a fark attı! Memphis Grizzlies Golden State Warrios'a fark attı! 13:37
G.Saray flaş gelişme! Görevini resmen bıraktı G.Saray flaş gelişme! Görevini resmen bıraktı 13:29
Çebi'den flaş Ali Koç sözleri! Çebi'den flaş Ali Koç sözleri! 13:09
Orduspor İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Orduspor İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 13:02
Daha Eski
Ofspor - Fethiyespor maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Ofspor - Fethiyespor maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? 12:59
Real Sociedad Cadiz maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Sociedad Cadiz maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:08
Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda? Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:14
Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:28
Rayo Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? 10:04
Real Madrid-Levante maçı ne zaman? Real Madrid-Levante maçı ne zaman? 10:18