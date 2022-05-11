Haberler Haberler MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? Müzik yasağı saat kaça uzatıldı? Müzik yayın yasağı kaçta başlayacak? 12'den sonra yasak devam ediyor mu?

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? Müzik yasağı saat kaça uzatıldı? Müzik yayın yasağı kaçta başlayacak? 12'den sonra yasak devam ediyor mu?

Pandemi sürecinde 24.00 itibarıyla başlatılan müzik yasağı birçok vatandaşın ve müzik camiisinin gündemindeydi. Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen karar doğrultudunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte müzik yasağına düzenleme geldi ve detaylar araştırılmaya başladı. Vaka sayılarında görülen düşüş ve yaz mevsiminin gelmesine istinaden, müzik yasağında da yeni gelişmeler yaşandı. Peki, müzik yayın yasağı kaldırıldı mı? Müzik yayın yasağı kaça kadar devam edecek, kaçta başlayacak? Müzik yasağı 12'den sonra devam edecek mi? İşte müzik yasağında son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:20
MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? Müzik yasağı saat kaça uzatıldı? Müzik yayın yasağı kaçta başlayacak? 12'den sonra yasak devam ediyor mu?

Müzik yayın saatlerinde düzenlemeye gidildi ve müzik yasağında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Vaka sayılarının azalması ve turizm sezonunun gelmesiyle birlikte, müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyordu ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, müzik yasağı saatlerinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Peki, müzik yasağı kaçta başlıyor, saat kaça kadar müzik çalacak? İşte müzik yasağına dair merak edilenler...

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI, DEVAM EDİYOR MU?

Müzik yasağıyla ilgili; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alındı ve valiliklere bildirildi.

Kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatında belirlendiği ve mevzuat hükümlerine göre mevcut durumda;

  • Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,
  • Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,
  • Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı,
  • Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı.

MÜZİK YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK? MÜZİK YASAĞI SAAT KAÇA KADAR UZATILDI?

İlgili kanun/ mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00'e kadar uzatıldı.

Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak.

Kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

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