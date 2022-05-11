Haberler Haberler İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ ŞARTLARI NEDİR? 0.99 faizli ev kredisi kimlere verilecek, kimler 10 yıl vadeli ev kredisi alabilir?

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ ŞARTLARI NEDİR? 0.99 faizli ev kredisi kimlere verilecek, kimler 10 yıl vadeli ev kredisi alabilir?

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından açıkladığı 3 yeni paket gündemde yerini aldı ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut finansmanı paketinin detaylarını araştırmaya başladı. 10 yıl vadeli 0.99 faizli kredi kullanarak ev almak için başvuru tarihini ve detaylarını araştıran vatandaşlar için; İlk Evim Konut Finansman paketinin kimlere verileceğine, paketten kimlerin yararlanabileceğine dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:03
İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ ŞARTLARI NEDİR? 0.99 faizli ev kredisi kimlere verilecek, kimler 10 yıl vadeli ev kredisi alabilir?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru detayları, geri ödemesi ve aylık ödemesinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını bildirdi. Konut sektöründe "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu ve paketlerin ayrıntıları gündeme oturdu. İşte detaylar...

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ NEDİR? ŞARTLARI NELER? KİMLER YARARLABİLİR?

Başkan Erdoğan, konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu.

  • Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

  • İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

  • KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.


0.99 KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? AYLIK NE KADAR ÖDEMEK GEREKİR?

0.99 faizle 120 ay vade (10 Yıl) konut kredisi ödemeleri hesaplama:

  • 200 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi
Kredi Tutarı: 200.000,00 TL
Faiz Oranı: %0,99
Taksit Sayısı: 120 ay
Taksit Tutarı: 2.855,56 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 342.667,65 TL
Aylık Maliyet Oranı: %0,9900
Yıllık Maliyet Oranı: %12,5487

  • 300 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi
Kredi Tutarı: 300.000,00 TL
Faiz Oranı: %0,99
Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 4.283,34 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 514.001,47 TL
Aylık Maliyet Oranı: %0,9900
Yıllık Maliyet Oranı: %12,5487

  • 400 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi
Kredi Tutarı: 400.000,00 TL
Faiz Oranı: %0,99
Taksit Sayısı: 120 ay
Taksit Tutarı: 5.711,12 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 685.335,32 TL
Aylık Maliyet Oranı: %0,9900
Yıllık Maliyet Oranı: %12,5486

  • 500 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi
Kredi Tutarı: 500.000,00 TL
Faiz Oranı: %0,99
Taksit Sayısı: 120 ay
Taksit Tutarı: 7.138,91 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 856.668,03 TL
Aylık Maliyet Oranı: %0,9900
Yıllık Maliyet Oranı: %12,5486

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! Valerien Ismael neşteri vurdu tam 9 yıldız…
21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü öldüren Cem İnan Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı
Sörloth savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
İlk temas kuruldu! Lazio'dan bedava stoper
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? Müzik yasağı saat kaça uzatıldı? Müzik yayın yasağı kaçta başlayacak? 12'den sonra yasak devam ediyor mu?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Bir devir sona eriyor! EA Sports'tan flaş karar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Trabzonspor yorumu! "Tuzağa düştü" Flaş Trabzonspor yorumu! "Tuzağa düştü" 09:09
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... 01:18
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" 01:16
Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! 01:15
Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! 01:15
Karaman'dan flaş final yorumu! Karaman'dan flaş final yorumu! 01:16
Daha Eski
Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm 01:16
G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer 01:16
İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti 01:16
Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! 01:11
Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... 01:11
Liverpool deplasmanda galip! Liverpool deplasmanda galip! 01:11