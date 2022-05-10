Haberler Haberler KONUT KREDİSİ MÜJDESİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan konut finansmanı paketini açıkladı

KONUT KREDİSİ MÜJDESİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan konut finansmanı paketini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşlara konut kredisi müjdesi de verdi. Erdoğan, "Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz." dedi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 10:00
KONUT KREDİSİ MÜJDESİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan konut finansmanı paketini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşlara konut müjdesi de verdi.

Erdoğan, "Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz." dedi.

"ÜLKEMİZ GÜNDEMİNDEKİ KİMİ HUSUSLARLA İLGİLİ MÜJDELERİ AÇIKLAMAK İSTİYORUM"

"Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili. 1 milyon 100 bin konutla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmıştık.

Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.

Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat hlaindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz.

Bunların yanında TOKİ sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız."

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