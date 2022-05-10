Emekliye zam gelecek mi? Temmuz ayı zammı yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce emeklinin merakla beklediği haberi verdi. Bakan Bilgin, Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini kaydetti, yol haritası belirleneceğini vurguladı.
2022 EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ?
Bakan Bilgin, "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.