Haberler Haberler Emekliye zam gelecek mi? Temmuz ayı zammı yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

Emekliye zam gelecek mi? Temmuz ayı zammı yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

Son dakika gelişmesi... Binlerce emeklinin merak ettiği, temmuz ayı zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Emekliye zam gelecek mi? Ne kadar olacak?, Emekli maaşı artacak mı? gibi soruların cevapları belli oldu. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi açıklayan Bakan Bilgin, "Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:00
Emekliye zam gelecek mi? Temmuz ayı zammı yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce emeklinin merakla beklediği haberi verdi. Bakan Bilgin, Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini kaydetti, yol haritası belirleneceğini vurguladı.

2022 EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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