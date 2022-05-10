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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 10 Mayıs Salı 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan sonrasında baraj doluluk oranları yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Sonrasında gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 10 Mayıs Salı itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 12:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 10 Mayıs Salı 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 10 Mayıs 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 86.23 oldu.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 68.22 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.42 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere oldu.

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