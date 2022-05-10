Araç sahipleri dikkat! Hangi otoyollarda hız sınırı artacak? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız limiti kaç oldu?

Bakan Soylu'nun radar hız limitine dair yaptığı açıklamaların akabinde, vatandaşlar 'Yeni hız sınırı ne kadar oldu? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız sınırı (limiti) kaç kilometre olacak? Yeni hız limitleri hangi tarihten itibaren başlayacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte otoyollarda belirlenen yeni hız sınırı ve ceza limitlerine dair merak edilenler...

YENİ HIZ SINIRI NE KADAR OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araç sahiplerini ilgilendiren açıklamasında hız sınırlarının artacağını ifade etti. Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 Temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede." dedi.

OTOYOL VE OTOBAN HIZ SINIRI YÜKSELDİ Mİ? NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." diyerek konuya açıklık getirdi.

Hız sınırında yapılan değişiklikler akabinde, yeni hız limitleri 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.